Ежегодно 22 сентября казахстанцы отмечают день языков народов республики. Этот праздник был учрежден в соответствии с указом президента в 1998 году и предусматривает проведение целого ряда мероприятий: Фестиваля языков, научных конференций, конкурсов на знание языков, круглых столов, телемарафонов и так далее. Примечательно, что на сегодняшний день в Казахстане изучается в школах, наряду с казахским, более 10 национальных языков проживающих в стране народов. В данный момент в республике проживают представители свыше 100 национальностей и народностей. Источник: today.kz