Фото 24.kz Фото 24.kz В стратосфере нашей планеты обнаружены организмы внеземного происхождения. Об этом сообщают ученые из британских университетов. Микроорганизмы, похожие на водоросли, «сняли» со стекол космического зонда. Аппарат летал на высоте около 25 километров над поверхностью Земли. Раньше на таком расстоянии ничего подобного не встречалось. По мнению исследователей, эти формы жизни попали к нам, путешествуя на метеоритах. Однако, как предположили коллеги британцев, обнаруженные водоросли вполне могли подняться в стратосферу, например, во время извержения вулкана. Источник: 24.kz