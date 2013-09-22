В Баварии открылся «Октоберфест»
Фото: Peter Kneffel / AFP В Баварии в субботу открылся традиционный осенний фестиваль пива «Октоберфест», сообщает Associated Press. В 2013 году мероприятие проводится в 180-ый раз. Первую бочку с пивом по традиции открыл обер-бургомистр Мюнхена Кристиан Уде (Christian Ude), вбив в нее кран специальным молотком двумя ударами. Воскликнув «O’zapft is!» («Откупорено!»), мэр дал старт празднику. Первая кружка также по традиции досталась премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer). «Октоберфест» продлится до 6 октября. Как ожидается, его посетят около шести миллионов человек со всего мира. Литровая кружка пива в этом году стоит от 9,40 до 10 евро. Источник: lenta.ru