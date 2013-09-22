Уральск. На Даулеткерея-Курмангазы произошла авария

На пересечении улиц Даулеткерея и Курмангазы столкнулись "Рено" и "Ниссан". Несмотря на обильный дождь, ДТП собрало толпу зевак. По словам очевидцев, "Рено" ехал на большой скорости по Курмангазы, а "Ниссан" ехал со стороны областной больницы. На перекрёстке машины столкнулись. От удара "Ниссан" швырнуло в кювет, а "Рено" врезался в столб. Жертв нет. Однако пассажирка "Ниссана" получила ушиб грудной клетки, а водитель "Ниссана" разбил подбородок. К месту происшествия подъехала "скорая".