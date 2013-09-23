Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru В дорожно-транспортном происшествии на автодороге Бадамша-Хромтау в Актюбинской области пострадали 10 граждан Узбекистана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Авария произошла 22 сентября в 21.25 в 15 километрах от города Хромтау.  Пассажирский автобус марки «Мерседес», следовавший из Москвы в Ташкент, опрокинулся на бок. В салоне находились около 100 пассажиров, все они граждане Республики Узбекистан.  В результате ДТП 10 пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. У них незначительные ранения. В данный момент они все отпущены домой. На место происшествия выезжали 10 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области МЧС РК.