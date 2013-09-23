Американка дождалась письма от погибшего на Второй мировой войне отца
Фото: Kevin Clifford / AP В США 69-летняя жительница штата Невада получила письмо, которое ее отец, погибший на Второй мировой войне, отправил ей почти 70 лет назад. Об этом 22 сентября сообщает Associated Press. Пегги Эддингтон-Смит (Peggy Eddington-Smith) вручили конверт на торжественной церемонии в городке Дейтон, на которой присутствовало почти 150 человек. Также ей отдали две медали — Бронзовую звезду и Пурпурное сердце, которые принадлежали ее отцу, Джону Эддингтону. Письмо ей передала Донна Грегори (Donna Gregory) из штата Миссури. Послание лежало в коробке вместе с другими письмами и вещами Джона Эдингтона. Эту коробку Грегори нашла 14 лет назад во время уборки в доме дедушки и бабушки ее бывшего мужа в городе Сент-Луис. Как эти вещи туда попали, неизвестно. Единственная зацепка — это то, что отец Пегги был родом из города Лидвуд, находящегося в 120 километрах от места находки письма. Как отмечает агентство, Джон Эддингтон отправил письмо в 1944 году сразу после того, как узнал о рождении дочери. Он послал его с военной базы в Техасе незадолго до отправки на фронт в Италию, где вскоре погиб. Получив конверт, женщина расплакалась. Пегги никогда не видела своего отца. Она призналась, что после прочтения письма почувствовала себя ближе к нему. По ее словам, ни один мужчина не пробуждал в ней таких эмоций, как ее отец в этом трехстраничном послании. Джон Эдингтон написал, что очень любит Пегги и все время думает о ней. Он попросил дочь всегда слушаться маму, которая является самой лучшей женщиной на свете. Пегги также рассказала, что знала о своем отце очень мало, поскольку ее мама очень редко о нем рассказывала, хотя и называла его любовью всей ее жизни. Ее мать скончалась в 1997 году, так и не выйдя повторно замуж. Источник: lenta.ru