Китайский школьник попал в тюрьму за критику полиции в соцсети
Фото: Ed Jones / AFP 16-летний китайский школьник был арестован за распространение в интернете информации, «нарушающей общественный порядок». Об этом 19 сентября сообщила газета Beijing Times. Причиной ареста стала серия твитов, размещенных молодым человеком на сайте Sina Weibo — китайском аналоге сервиса микроблогов Twitter. В своих постах школьник подверг критике работу местной полиции, которую обвинил в бездействии и нежелании расследовать причины убийства, произошедшего 12 сентября 2013 года в одном из небольших городов провинции Ганьсу. Официальные представители правоохранительных органов считают, что произошедшее 12 сентября не было убийством. Однако местные жители уверены, что погибший в Ганьсу человек умер насильственной смертью. «После произошедшего 12 сентября полицейские бездействовали. Еще хуже, что они спорили с толпой и даже избили родственников убитого», — написал в социальной сети китайский школьник. Согласно новому китайскому закону, вступившему в силу в сентябре 2013 года, распространение в интернете слухов и сведений, не соответствующих действительности, считается уголовным преступлением. Для того, чтобы попасть под действие закона, пост или твит должны набрать не менее 500 ретвитов или более 5000 просмотров. Автору такого сообщения может грозить до трех лет лишения свободы. Источник: lenta.ru