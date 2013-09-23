ЛДПР обнаружила в Facebook новую рекламу наркотиков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости ЛДПР сообщила о том, что им удалось обнаружить в Facebook новую рекламу наркотиков. Об этом сообщается вечером 19 сентября на сайте партии. По данным либерал-демократов, в профиле одного из пользователей содержится ценник на некие порошки. При этом в партии не привели имени этого пользователя и ссылки на его профиль. В ЛДПР отметили, что в отличие от предыдущей рекламы, которую в Facebook назвали техническим сбоем, здесь идет речь о специальном размещении информации о наркотиках. В партии решили подготовить новое обращение с требованием заблокировать Facebook. На этот раз с таким требованием обратятся от имени депутатов Госдумы. В ЛДПР уточнили, что они попросят закрыть сайт на три месяца, чтобы сотрудники соцсети убрали за это время всю рекламу наркотиков. В предыдущий раз заблокировать сайт в партии попросили 17 сентября. Пресс-релиз о найденной рекламе появился на сайте ЛДПР в 19:07. Примерно за час до этого Роскомнадзор сообщил о том, что он исключит Facebook из реестра запрещенных сайтов, поскольку соцсеть выполнила их требование и удалила запрещенную информацию. Это требование ведомство направило представителям соцсети в связи с жалобами, которые стали поступать от пользователей. В том числе жалобы касались рекламы курительных смесей. Первые сообщения о том, что в Facebook рекламируют наркотики появились 16 сентября 2013 года. Речь шла о контекстной рекламе сайтов, на которых продаются курительные смеси. Представители соцсети тогда назвали подобные объявления техническим сбоем и пообещали его устранить. В связи с этой рекламой Facebook 19 сентября был включен в список запрещенных сайтов. Источник: lenta.ru