Блок Меркель выиграл выборы в Германии
Фото: Markus Schreiber / AP Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который возглавляет канцлер Ангела Меркель, одержал победу на выборах в бундестаг Германии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на предварительные данные избирательной комиссии, опубликованные после обработки данных 100 процентов протоколов. Коалиция консерваторов набрала 41,5 процента голосов, показав, таким образом, лучший результат с момента объединения Западной и Восточной Германии. Тем не менее, этого результата не хватило для получения абсолютного большинства в бундестаге, в связи с чем для формирования правительства ХДС/ХСС придется вступать в коалицию с другими силами. Второе место заняла левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая поддержку 25,7 процента избирателей. Помимо этого, в парламент также проходят «Левые» и «Зеленые», получившие 8,6 и 8,4 процента голосов соответственно. Согласно предварительным результатам, союзник ХДС/ХСС по нынешней правящей коалиции, Свободная демократическая партия (СвДП), не прошла в парламент, получив поддержку лишь 4,8 процента избирателей при необходимом минимуме в пять процентов. Для СвДП провал на выборах в бундестаг стал первым более чем за 50 лет. Как предполагают аналитики, неудача СвДП вынудит ХДС/ХСС попытаться создать «большую коалицию» с СДПГ. Подобное объединение уже было у власти в 2005-2009 годах, после того как Меркель в первый раз стала канцлером. Если в этом году главой правительства выберут ее, Меркель займет этот пост в третий раз подряд. Источник: lenta.ru