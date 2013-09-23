Иллюстративное фото с сайта www.severinform.ru Иллюстративное фото с сайта www.severinform.ru Жительницу г. Актобе осудили за убийство родного брата. Преступление произошло 8 марта 2013 года. Находившиеся в своей квартире брат и сестра повздорили. Женщина, будучи в нетрезвом состоянии, решила постоять за себя с помощью кухонного ножа. Схватив его, она нанесла своему брату множественные ножевые ранения. От полученных ранений мужчина скончался. Дело рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 96 УК РК – «Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку». Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Отметим, что минимальное наказание по данной статье - 6 лет, максимальное - 15 лет.