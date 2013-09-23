Фото sonatafoto.livejournal.com Фото sonatafoto.livejournal.com Власти Швейцарии могут запретить ношение паранджи, сообщает местная газета Carriere del Ticino со ссылкой на предварительные итоги общенационального референдума. По данным издания, 52% граждан швейцарского кантона Тичино, расположенном на границе с Италией, выступили за введение в конституцию поправки, запрещающей скрывать свое лицо «на улицах или в общественных парках». Согласно местным законам, теперь эти поправки должны быть одобрены Федеральным собранием в Берне. На сегодняшний день 2% из 340 тысяч проживающих в Тичино — являются мусульманами. Всего в Швейцарии из 8 млн человек мусульмане составляют всего 5% населения. Ранее в 2010 году ношение хиджабов в общественных местах и на улице запретили во Франции. Тогда французский сенат абсолютным большинством голосов принял этот законопроект. Нарушителям запрета грозит штраф в €150 или курсы добропорядочного гражданина. Закон также предусматривает штраф в размере €30 000 и год тюрьмы для тех, кто будет вынуждать женщин носить «полную вуаль», и вдвое больше для тех, кто окажет подобное давление на несовершеннолетних. Источник: Forbes.ru