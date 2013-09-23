Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В сентябре в нашей стране стартовали продажи популярного французского «каблучка» - нового поколения Renault Kangoo. Как сообщается, автомобиль будет доступен у нас в двух вариантах – грузовом (Kangoo Fourgon) и обычном – пассажирском (Kangoo Passenger). Вне зависимости от исполнения, оба автомобиля будут комплектоваться одним и тем же 1,6 литровым бензиновым двигателем, мощность которого, в зависимости от версии, будет составлять 90 и 102 л.с. для пассажирского и грузового вариантов соответственно. В качестве КПП, симпатичные фургончики будут оснащаться пятиступенчатой «механикой».
Помимо прочего, Kangoo, чей экстерьер «подвели» под веяния новой дизайнерской философии марки, не менее интересен и внутри. Прежде всего стоит отметить новые опции, коими в авто стали: панорамная крыша и люк для длинномерных предметов, значительно расширяющие функциональные возможности модели. Инновацией для грузового Kangoo, также является версия с двумя полноценными сиденьями для взрослых пассажиров с возможностью трансформации одного из сидений в небольшой столик.
Kangoo в версии Fourgon Что же до цен, то тут ситуация следующая. Ценник на грузовой «Кангу» начинается с отметки – 3 210 300 тенге, а за пассажирскую версию вам придётся выложить как минимум 3 448 000 тенге.

Kangoo внутри:

Вверху базовая модификация Kangoo, внизу - более дорогая.

Грузовые возможности нового Kangoo:

Внутри багажного отсека грузового Kangoo также есть возможность разместить стандартный европоддон (ширина между колесными арками составляет 1,21 м). Увеличенная грузоподъемность и распашные несимметричные задние двери, удобная погрузка через боковую дверь, возможность открывать задние двери на 180° делают автомобиль одним из лучших в своем классе.
Kangoo в версии Fourgon с «растянутой» колёсной базой

Что с безопасностью у Kangoo?

Для новой модели доступно следующее оборудование активной/пассивной безопасности: подушка безопасности водителя и пассажиров, боковые подушки безопасности, система стабилизации курсовой устойчивости ESP, ABS, система электронного распределения тормозных усилий, а также система экстренного торможения.

Цены на новый Kangoo:

