Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Бразилии местный миллионер граф Скарпа решил последовать примеру египетских фараонов и похоронить дорогой душе и сердцу Bentley Continental Flying Spur Speed. Судя по записям на своей страничке в Facebook, выбор в пользу дорого англо-немецкого авто, которое там оценивают в 310 000 у.е., пал потому, что этот Bentley ему весьма дорог. Со слов бразильского олигарха, на столь отчаянный поступок – захоронение Flying Spur в саду близ собственного особняка - пришло сразу после того, как он посмотрел документальный фильм о древнеегипетских фараонах, бравших с собой на «тот свет» всё самое дорогое. Правда, в последнем случае, погружение «ценностей» под землю проходило непосредственно в момент похорон человека, а тут граф Скарпа, явно торопит время. К слову, на волосок от смерти олигарх был в 2009 году, когда после неудачной операции он находился в коме 63 дня. Не исключено, что в тот двухмесячный период он и осознал, что «там» на Bentley ему будет гораздо веселее… Источник: auto.lafa.kz