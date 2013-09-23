Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Причем не простой – а в самый настоящий лимузин. За основу специалистами украинской фирмы «Vip-Lim» был взят один из самых элегантных автомобилей 1990-х – Peugeot 406 Coupe. Знатока получившийся в итоге белоснежный свадебный стретч-лимо а-ля Ferrari F430, конечно, не обманет, но вот неискушенную публику в заблуждение ввести сможет. В любом случае, автомобиль смотрится куда органичнее тех же псевдо-ретро лимузинов на шасси «Линкольнов».
Кстати, таким же макаром украинские умельцы пожилые W220 переделывают в более свежие W221:
Фотогалерея
Источник: auto.lafa.kz