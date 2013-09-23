Дорожная полиция совместно с таможней и прокуратурой провела рейд по выявлению нарушителей таможенного законодательства в Алматинской области. На этот раз в центр внимания правоохранительных органов попал Талдыкорган. Результат рейда застал врасплох даже самих сотрудников УДП: восемь из десяти остановленных автомобилей имели проблемы с документами, передает издание «Колеса». Как рассказал руководитель пресс-службы ДВД региона Кобейхан Нурахмет, машин оказалось слишком много. На штрафстоянках оказались около 30 автомобилей. Избыток нарушителей предложено было направлять на СВХ в Алматы. Среди задержанных были автомобили как с просроченными, так и с поддельными документами. Основная масса была ввезена из Кыргызстана. По словам полицейских, такие неучтенные машины невозможно отследить, с места ДТП они могут безнаказанно скрыться. Согласно статистике, с начала года автомобили с киргизскими номерами стали причиной 43 ДТП в Алматинской области. В них погибли 11 человек, и 76 получили ранения. Кроме того, автомобили, незаконно ввезенные из Киргизии, совершили больше 700 нарушений ПДД, собрав около 600 тыс. тенге штрафов. В ДВД обещают продолжать рейды на незаконно ввезенные автомобили по всей территории Алматинской области.