Продажи новых автомобилей, официально представленных в Казахстане, в августе снизились из-за отпусков.Об этом заявил президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев в регулярном обзоре рынка. Летний отдых создал отложенный спрос на автомобили, который будет восполнен в сентябре. Относительно присутствия брендов на казахстанском рынке ситуация почти не изменилась. Почти на 35% рынок заняли автомобили Lada. За ними со внушительным отрывом следуют Daewoo (7,8%). Замыкает тройку лидеров авторитейла KIA (5.77%). Всего в Казахстане с января по август на новые автомобили было потрачено 2,2 млрд долларов при средней цене автомобиля около 21 тыс. долларов. Наибольшей популярностью как и раньше пользуются авто в ценовом диапазоне от 10 до 15 тыс. долларов.