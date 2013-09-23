Иллюстративное фото с сайта mytaganrog.com Иллюстративное фото с сайта mytaganrog.com К 2 годам условного лишения свободы приговорен бывший заместитель акима Шалкарского района Актюбинской области Тулибай САДЫКОВ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Такое наказание экс-заместителю районного акима было назначено за получение от руководителя крестьянского хозяйства «Сыдык» 150 тысяч тенге. Эти деньги чиновник взял в обмен на то, чтобы предоставить хозяйству 3,5 тысячи гектаров государственных земель. Приговор был вынесен Шалкарским районным судом. Адвокаты Тулибая САДЫКОВА пытались обжаловать его в апелляционной коллегии актюбинского областного суда. Постановлением апелляционной коллегии жалоба была отклонена и обвинительный приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Актюбинской области.  