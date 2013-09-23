фото с сайта webzametki.com фото с сайта webzametki.com В Казахстане в этом хлеб не подорожает. Об этом сегодня на брифинге заявил министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков, передает Today.kz. «Никаких оснований на повышение цен на хлеб в этом году нет», - сказал Мамытбеков.