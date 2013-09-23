фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz В ходе рабочего визита в Кызылординскую область Нурсултан Назарбаев 22 сентября во второй половине дня посетил в Кызылорде Интеллектуальную школу химико-биологического направления, сообщает пресс-служба президента. В ходе посещения президента Казахстана проинформировали о ходе реализации в регионе программы развития сферы образования. Глава государства отметил, что одним из приоритетов для школы является отбор и обучение талантливых учеников. "Будущее науки - за биологией, которая в перспективе предоставит самые значимые достижения. Готовить будущих биологов – означает готовить будущих учёных", - отметил глава государства. Нурсултан Назарбаев также обозначил важные направления в системе образования страны. "Необходимо, в первую очередь, решить проблему аварийных школ. Во вторых, устранить трёхсменное обучение. В-третьих, уделить большое внимание дошкольному образованию. Именно там следует выявлять талантливых детей. Охват детей дошкольным образованием в области составляет почти 100 процентов – это впечатляющий результат. Поэтому я желаю всем дальнейших успехов и ещё раз поздравляю учащихся и их родителей с началом обучения, - сказал президент. В ходе беседы с молодыми педагогами Нурсултан Назарбаев поздравил их с успешным прохождением конкурса и началом работы в школе. "Строительство школ является насущной необходимостью, так как будущее определяется уровнем знаний. Для того чтобы преуспевать в своем развитии, стране следует растить образованную молодежь. Выпускники школы должны быть лучшими во всем и поступить в ведущие учебные заведения Казахстана и других стран", - сказал глава государства. Школа в Кызылорде, оснащенная современной компьютерной системой, мультимедийными кабинетами, интерактивными досками и инновационными программными комплексами, в этом году приняла 553 одаренных ученика области. Кроме того, глава государства ознакомился с результатами работ по благоустройству и озеленению областного центра. Рабочий визит главы государства сегодня продолжится посещением ряда объектов и встречей с представителями общественности региона. Источник: today.kz