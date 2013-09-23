фото с сайта religioved.com фото с сайта religioved.com Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Кызылординскую область посетил новый спортивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, передает Today.kz. Президент Казахстана осмотрел ледовую площадку и побеседовал с двукратным олимпийским чемпионом Ильей Ильиным, а также другими ведущими спортсменами области. Спорткомплекс площадью около 8 тысяч квадратных метров включает в себя игровой зал и зал единоборств. Также в его состав входит ледовая площадка, отвечающая всем необходимым требованиям. Ожидается, что она даст возможность для развития в регионе зимних видов спорта: хоккея, фигурного катания, шорт-трека.