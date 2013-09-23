фото с сайта zonakz.net фото с сайта zonakz.net Представители общественности Алматы обратились в Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии с просьбой организовать встречу с министром образования и науки РК Асланом Саринжиповым, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу СМК. Поводом для встречи стала критическая ситуация в алматинских школах и университетах. "Неуклонно снижающийся качественный уровень преподавания, коррупция, хищения, поборы, мошенничество в учебных заведениях приобрели поистине катастрофические масштабы и, по сути, играют роль катализатора социального напряжения в обществе", - говорится в сообщении союза. Также на встрече министра с жителями Южной столицы планируют создать общественный комитет при МОН РК. Руководители СМК и МКПЧ ЦА направили министру соответствующее приглашение и настоятельно просят провести встречу в ближайшее время, ибо вышеперечисленные проблемы характерны практически для всех казахстанских школ и университетов, и от их решения зависит будущее страны.