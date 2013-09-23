фото с сайта newskaz.ru фото с сайта newskaz.ru 25 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретится с главами правительств стран-участниц Таможенного союза и Единого экономического пространства, которые прибывают в Астану для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Today.kz. В ходе встречи будет рассмотрен широкий круг вопросов дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, а также реализация договоренностей, достигнутых в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в Астане 29 мая 2013 года, в том числе о подготовке договора о Евразийском экономическом союзе. 27-28 сентября глава государства прибудет с официальным визитом в княжество Монако по приглашению князя Альбера II. В рамках визита состоятся двусторонние переговоры с князем Монако Альбером II и встреча с деловыми кругами двух стран в рамках казахстанско-монакского бизнес-форума. Визит президента Казахстана направлен на продвижение достигнутых договоренностей по развитию всего спектра сотрудничества с княжеством Монако, главные направления которого изложены в совместной декларации глав двух государств, подписанной в ноябре 2012 года.