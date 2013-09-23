При проведении операции «Бекре-2013», полицейские остановили для проверки автомашину «Опель». Водителем оказался житель города Атырау. Во время досмотра багажника автотранспорта были обнаружены мешки с рыбой. Как обычно бывает в таких ситуациях, у водителя не оказалось никаких сопроводительных документов на рыбу. По всей видимости, рыба была выловлена или приобретена незаконно. Рыба была конфискована, а водителя отпустили под подписку о невыезде.