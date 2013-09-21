Несмотря на то, что с самого начала первого тайма хозяева поля вели себя уверенно и постоянно атаковали ворота противника, что-то не ладилось. Ни одна атака "Акжайыка" не доходила до своего логического завершения. Даже когда нападающему "Акжайыка" Павлу ЧЕРНЫ удалось прорваться к костанайским воротам и встретиться с вратарём "Тобола" один на один, ничего не вышло. У самых ворот чешский легионер решил обработать мяч, но у него это получилось как-то неуклюже, произошло секундное замешательство, этого хватило защитникам "Тобола", которые подоспели на штрафную линию и свели атаку уральцев на нет. Спустя несколько минут костанайцы пошли в контратаку. На шестой минуте матча к уральским воротам пробиваетсяи забивает первый в этом матче гол. Спустя пятнадцать минут "Тобол" увеличивает счёт -заколачивает второй мяч в ворота "Акжайыка". После второго пропущенного мяча "Акжайык" активизировался, но все атаки по-прежнему не приводили ни к какому результату, слово ноги уральцев и ворота костанайцев кто-то заколдовал. Стоит заметить, что костанайцы вели несколько жёсткую игру в отношении футболистов "Акжайыка", чем вызывали недовольство зрителей, которые возмущались ещё и тем, что судья часто не замечал нарушений. Второй тайм снова начался с атак "Акжайыка". Костанайцы тоже в обороне не отсиживались и ответили несколькими острыми атаками, одна из которых уже на 72 минуте матча реализовалась третьим голом. Мяч в ворота уральцев забивает всё тот же Игорь БУГАЕВ. Не прошло и пяти минут как Павел ЧЕРНЫ, словно реабилитируясь за упущенную в первом тайме голевую возможность, забивает в ворота костанайцев, не позволив "Тоболу" выиграть "всухую". Матч закончился со счётом 3:1 в пользу "Тобола".