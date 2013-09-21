По словам, информацию о том, что медицину передают в частные руки, он прочитал на сайте министерства здравоохранения. - Там было написано, что этот вопрос обсуждению не подлежит, - сказал Василий ШАМИН. - Как может игнорироваться мнение законопослушных граждан? Почему они не могут обсуждать столь важный для них вопрос? Поэтому мы взяли и вышли на площадь, чтобы узнать, как люди относятся к этому намерению? За два часа около семисот человек оставили свои подписи, и ни один гражданин не подписался против. Как рассказали организаторы акции, сначала они подали заявку на проведение митинга на площади Маншук МАМЕТОВОЙ, но им отказали, мотивируя это тем, что на этом месте в это же время будет проходить мероприятие. Чуть поотдаль, прямо перед памятником, действительно собрались какие-то женщины. Они встали в кружок и что-то по очереди читали. Вопрос журналиста "А что здесь происходит?" был проигнорирован - ему попросту никто не ответил.