Жители и гости города уже с 10 часов утра смогут увидеть такие фильмы, как - «Жеруйык» (режиссер Сыланбек ТАУЕКЕЛ), «Кто Вы, господин К.?» (режиссер Асанали АШИМОВ), «Дом у соленого озера» (режиссеры Игорь ВОВНЯНКО и Асанали АШИМОВ), «Небо нашего детства» (режиссер Рустем АБДРАШОВ), «Қыз Жібек» и другие. После показа кинолент состоится встреча зрителей с легендами отечественного театра и кино. Показы кинолент будут бесплатными. По словам Игоря ВОВНЯНКО, такие акции проводятся в Казахстане уже пять лет и главная их цель – популяризация отечественных фильмов. - Сегодня в казахстанском кинематографе начали появляться фильмы, заслуживающие высокой оценки. И не только внутри страны, но и за рубежом. Одна из них – авторская лента Ермека ТУРСУНОВА «Келiн». Этот фильм вошел в восьмерку лучших фильмов мира. На сегодняшний день АО «Казахфильм» выпускает 15 кинолент в год, - отметил Игорь ВОВНЯНКО. Напомним, что в эти дни в Атырау также проходят гастроли театра имени М. Ауэзова. Известные постановки продлятся до 28 сентября.