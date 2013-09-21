В Таиланде конфисковали имущество погрязшего в роскоши монаха
Фото: chiangraitimes.com Власти Таиланда объявили о конфискации активов известного в стране буддистского монаха Вирафона Сукфона (по данным таиландской газеты The Nation, его зовут Вирапол Сукфол), который за счет пожертвований верующих сумел тайно нажить состояние, сообщает Agence France-Presse. Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда сообщило об изъятии в пользу государства имущества на 24 миллиона батов (более 770 тысяч долларов). В числе прочего у монаха отобрали мотоцикл Harley Davidson, несколько автомобилей, ряд объектов недвижимости и банковские счета. По словам представителей ведомства, монахи имеют полное право собирать пожертвования, однако обязаны направлять эти средства на помощь нуждающимся, а не на личное обогащение. В ходе полицейского расследования также выяснилась причастность монаха к педофилии: он подозревается в том, что занимался сексом с несовершеннолетней, которая родила от него ребенка. Пристальное внимание к персоне популярного монаха оказалось приковано после публикации фотографий, на которых видно, как религиозный служитель поднимается по трапу частного самолета с сумкой Louis Vuitton в руках. Начавшееся расследование выявило, что Вирафон Сукфон пользовался доверием людей, представляясь инкарнацией древнего буддистского монаха, который, по преданию, творил чудеса. Следователи подозревают монаха в уклонении от налогов, отмывании денег, совращении малолетней, хранении наркотиков и других преступлениях. Полиция Таиланда предполагает, что монах в настоящее время находится за границей. Будет ли он объявлен в международный розыск, не сообщается. Источник: lenta.ru