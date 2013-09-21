Фото: The Local Фото: The Local В Швеции работники рыбокомбината обнаружили лосося с христианским религиозным символом на брюхе – на светлой чешуе рыбы был изображен черный крест. Как пишет The Local, за свой необычный вид рыба получила прозвище Иисус. Сотрудник предприятия Ларс Людвигссон рассказал, что лосося с крестом обнаружил один из его коллег во время сортировки рыбы. По словам Людвигссона, нашедший рыбу работник был так удивлен и поражен своей находкой, что кричал на всю фабрику, призывая коллег взглянуть на лосося. Как упомянул Людвигссон, обнаруживший рыбу сотрудник фабрики заявил, что крест на животе лосося можно считать посланием от Бога. Ларс признался, что прежде никогда не сталкивался с подобными явлениями за все 30 лет, что он работает на заводе. Чем объясняется появление креста на животе рыбы, неизвестно. Лосося–«христианина» Людвигссон решил оставить себе, чтобы подать его дома на ужин. Рыба имеет символическое значение в истории христианства. Акронимом (монограммой) имени Иисуса Христа является изображение рыбы. Акроним именуется ихтисом. Сама по себе рыба упоминается в Евангелии неоднократно, кроме того, сам Иисус обращается к своим ученикам, многие из которых были рыбаками. Верующие люди нередко видят «послания от Бога» на самых разных предметах. Иногда лик Иисуса люди замечают на грязных вещах, деревянных поверхностях, подгоревшей посуде, в остатках еды на тарелках и так далее. Источник: lenta.ru