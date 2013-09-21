Кадр: SKY News Кадр: SKY News Жительнице Теннесси в судебном порядке позволили назвать своего восьмимесячного сына именем Мессия, передает Sky News. Ранее ювенальный суд во главе с судьей Лу Энн Баллеу вынес решение, что необходимо изменить имя мальчика, названного Мессией, в том числе потому, что зваться Мессией может только Иисус Христос. Родители обратились в суд, когда не смогли решить, чью фамилию оставить новорожденному — фамилию матери Джейлиз Мартин или отца Джавана Маккалоу. Разбирая дело, суд обратил внимание на имя ребенка и постановил, что оно недопустимо, поскольку может оскорбить чувства христианского населения округа Кок. В письменном распоряжении суда также указано, что «имя Мессия налагает дополнительное бремя на ребенка, которое, как человек, он не сможет выполнить». Родители не согласились этим вердиктом и обжаловали его в окружном суде. Главный судья округа Телфорд Форгети отменил решение ювенального суда в среду, 18 сентября, заявив, что судья Баллеу действовала неконституционно и добавил, что если оба родителя согласны назвать своего сына Мессией, то отменить это решение по закону невозможно. Он также заявил, что действия Баллеу нарушают Первую поправку к Конституции США, один из пунктов которой гласит, что властям запрещено «поддерживать какую-либо религию, либо утверждать государственную религию». Мать Мессии после слушаний дела рассказала журналистам, что имя она выбрала потому, что ей понравилось созвучие с именами ее двух других сыновей, Майки и Мейсона, а решение судьи Баллеу ей показалось «просто смешным». Согласно решению главного окружного суда, мальчика будут звать Мессия Дэшоун Маккалоу. Источник: lenta.ru