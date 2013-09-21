Камбоджийский принц объявил голодовку из-за фальсификаций на выборах
Фото: Tang Chhin Sothy / AFP Камбоджийский принц Сисоват Томико, двоюродный брат короля Нородома Сиамони, объявил голодовку в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse. Томико заявил, что будет голодать до тех пор, пока власти не восстановят справедливость по отношению к избирателям. По его словам, победа на июльских выборах правящей Народной партии Камбоджи является государственным переворотом. Король Сиамони, напротив, написал к оппозиции открытое письмо, попросив ее отказаться от планов бойкотировать работу парламента. По его мнению, парламент должен функционировать для сохранения национального единства, а также соблюдения конституции, согласно положениям которой законодательный орган приступает к работе в течение 60 дней после выборов, передает Reuters. Ранее оппозиция пыталась привлечь на свою сторону короля. Лидеры Партии национального спасения призвали его отложить открытие первой сессии нового парламента, назначенное на 23 сентября, однако он ответил отказом. Чтобы убедить короля изменить свое мнение, сто буддийских монахов в течение недели медитировали у дворца Сиамони в Пномпене. С момента проведения в июле выборов в Камбодже проходят массовые антиправительственные протесты, участники которых не согласны с результатами голосования. Согласно официальным результатам, большинство, 68 мест, получила Народная партия Камбоджи. Ее лидером является премьер-министр Хун Сен, который правит страной уже 28 лет. Оппозиционная Партия национального спасения, получившая 55 мест, обвинила власти в фальсификациях. Ее представители уже заявили, что не будут принимать участия в работе нового парламента. Источник: lenta.ru