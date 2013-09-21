Белорусским милиционерам запретили курить в форме
Фото: Сергей Самохин / РИА Новости Белорусским милиционерам и военнослужащим внутренних войск МВД запретили курить, когда на них надета форменная одежда. Такая норма содержится в приказе «О популяризации здорового образа жизни среди сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск министерства внутренних дел Республики Беларусь» от 13 сентября. В документе прописаны и другие меры по борьбе с вредными привычками среди правоохранителей. В частности, административные здания ОВД, соединений и воинских частей внутренних войск и прилегающие к ним территории объявлены свободными от курения зонами. Специально оборудованные места для курильщиков рекомендовано размещать на расстоянии от них. Нарушителей планируют привлекать к дисциплинарной и (или) административной ответственности. Инициатива принятия документа принадлежит главе МВД Игорю Шуневичу. В обсуждении проекта приказа участвовали члены общественного совета при МВД, которые, как сообщает пресс-служба ведомства, единодушно поддержали эту идею. По данным на конец прошлого года, в Белоруссии курили 30,5 процента населения (46,8 процента мужчин и 16 процентов женщин). Минувшей весной Минздрав республики предложил значительно расширить перечень мест, где запрещено курить. В него хотят включить практически все закрытые помещения — учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, общепита, вокзалы, общественный транспорт (в настоящее время на всех перечисленных объектах курение разрешено в специально отведенных для этого местах). Согласно плану, парламент рассмотрит соответствующий законопроект в 2014 году. Источник: lenta.ru