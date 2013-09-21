фото с сайта healthmeup.com фото с сайта healthmeup.com По данным опроса, треть казахстанцев благодаря своей работе избавились от вредных привычек, сообщает Today.kz, со ссылкой на исследование HH.kz. 29% опрошеных казахстанцев признались, что благодаря работе они бросил курить, перестали есть на ходу, избавились от любви к «крепкому словцу», алкоголю в больших количествах и других вредных привычек. При этом в 23%х случаев этому способствовал большой объем работы. В периоды аврала не остается времени на перекуры, сплетни и тем более на алкоголь. Однако каждому пятому помог характер труда - когда необходимость выглядеть респектабельно перед клиентом, общаться с руководителями высокого ранга, выполнять важные и ответственные задачи в компании единомышленников обязывает отказаться от сквернословия и прививает доверительное отношение к людям. 20% опрошенных попрощались с вредными привычками благодаря высокой зарплате, а на 19 % положительно повлияли коллеги. Еще 6% попрощались с вредными привычками благодаря влиянию руководителя. Стоит отметить, что 7% опрошеных, наоборот, из-за работы приобрели вредные привычки. Обычно на работе люди начинают курить (51%), пить много кофе (39%) и использовать обсцентную лексику (29%). Большинство работников в этом винят (57%) только себя, хотя есть и такие, кто пеняет на саму работу, коллег и руководителя. При этом, согласно исследованию, больше других рискуют получить вредные привычки из-за своей работы топ-менеджеры, а вот работники образования и науки, а также сферы медицины и фармацевтики, наоборот, реже остальных приобретают вредные привычки таким образом.