фото с сайта www.primeminister.kz фото с сайта www.primeminister.kz С сегодняшнего дня подать заявку на присуждение международной стипендии "Болашак" можно в Центрах обслуживания населения, сообщает Today.kz, со ссылкой на отдел по связям с общественностью АО «Центр международных программ». Более подробную информацию все желающие могут получить там же. Напомним, прием документов на присуждение стипендии производится с 18 февраля 2013 года по программам магистратуры, докторантуры, прохождения научных, педагогических, медицинских и инженерно-технических стажировок. Завершится прием заявок 1 октября.