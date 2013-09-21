Фото today.kz Фото today.kz Сегодня премьер-министр РК Серик Ахметов в рамках рабочей поездки во Францию провел переговоры с премьер-министром Жан-Марком Эйро, сообщает primeminister.kz. Главы правительств обсудили актуальные вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. «Франция является ключевым партнером Казахстана в Европе», - сказал Ахметов и отметил заинтересованность Астаны в интенсивном диалоге с Парижем. «Намечен ряд совместных проектов в сфере альтернативной энергетики, машиностроения, металлургии, электроники, химической промышленности, трансферта технологий. Нам важно продолжать совместную работу и укреплять контакты на всех уровнях», - добавил Ахметов. Глава правительства РК проинформировал коллегу о ходе подготовки к проведению в Астане ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего» и пригласил французскую сторону принять активное участие в международном мероприятии. Собеседники высказались за углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере, автомобилестроении, атомной энергетике. По итогам 2012 года взаимный товарооборот составил 6,2 млрд. долларов, в первом полугодии 2013 года - более 3 млрд. долларов. Основными статьями экспорта являются нефть, металлы, химическая продукция. Казахстан импортирует промышленное оборудование, медикаменты, косметику, автомобили и др. Валовой приток прямых инвестиций из Франции в экономику РК с 1994 года составил порядка 10 млрд. долларов. Источник: today.kz