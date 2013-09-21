фото с сайта mediana.zp.ua фото с сайта mediana.zp.ua Согласно результатам опроса, проведенного Today.kz, большинство казахстанцев охотно поменяют поликлинику, за которой они закреплены в данный момент, на другую с условиями получше. Так, 59% опрошенных с энтузиазмом восприняли новость о разрешении на выбор любого лечебно-профилактического учреждения для бесплатного пользования медуслугами, так как их не устраивает уровень подготовки врачей в своей нынешней поликлинике. Почти четверть проголосовавших (22%) не желают ничего менять - их все устраивает на данный момент. Еще 14% казахстанцам приходится проделывать далекий путь для профосмотра и лечения, поэтому они приняли решение поменять поликлинику. А вот каждый 5 опрошенный (5%) поменял приписку к поликлинике ввиду недовольства техническим оснащением в кабинетах медучреждения.