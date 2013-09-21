фото с сайта allmoney.kz фото с сайта allmoney.kz Заместитель директора пограничной службы Серик Алшинбаев подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 300 миллионов тенге, передает Today.kz. "Сегодня в производстве специального прокурора Главной военной прокуратуры находится уголовное дело в отношении заместителя директора пограничной службы Алшинбаева по факту хищения бюджетных средств на сумму более 300 млн тенге, предназначенных для приобретения жилья", - сообщил главный военный прокурор страны Ергали Мерзадинов. По словам прокурора, в армейское среде ведется жесткая борьба с любыми криминальными проявлениями. В частности, были организованы проверки в силах воздушной обороны, во внутренних и сухопутных войсках, в пограничной службе и региональных командованиях, что позволило выявить системные и конкретные факторы, негативно влияющие на состояние воинской дисциплины, правопорядка и уровень боеготовности. Также в стадии завершения находится уголовное дело в отношении заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны генерала Аскара Бульдешева, которого подозревают в причастности к махинациям с ремонтом военной техники. Мерзадинов сообщил, что расследование по делу сотрудников авиационного управления пограничной службы во главе с начальником четвертого управления главного штаба воинской части 24/56 Фархадом Рахимжановым, которые обвиняются в получении взяток от представителей компании "Укрспецэкс­порт" закончено, а все участники дела были преданы суду.