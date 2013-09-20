В Атырау очищают Урал от мусора

Сегодня природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками рыбоохранной инспекции, водной полиции и водной инспекции решили организовать в Атырауской области очистку берега реки от мусора и самодельных плавательных средств, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». За два дня акции с берега вывезено около пятидесяти самодельных лодок и извлечено из воды около ста незаконных сетей с рыбой. Акция будет продолжена. По словам организаторов, в очистке берега и самого водоема активное участие должны принять непосредственно жители города и области. Что касается незаконно установленных сетей, прокуроры направят письмо в ответственные органы с требованием устранить нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц. Как рассказал заместитель природохранного прокурора области Бахтияр ТУГУЗБАЕВ, при очистке особое внимание уделяется водяным насосам, установленным вдоль реки Урал. - По правилам каждый насос должен иметь разрешение и быть зарегистрированным в водной инспекции. В случае, если после проверки выяснится, что разрешения нет, все оборудование будет демонтировано, а на хозяев составлены административные протоколы. Самодельные плавсредства будут вывезены на полигон для уничтожения, - заключил Бахтияр ТУГУЗБАЕВ.