3Причиной смерти солдата-срочника в Уральске явилось отравление  сероводородом и аспирационная асфиксия. 20-летний военнослужащий  Нурсултан АБДУЛЛА был призван из Кызылординской области. До окончания службы ему оставалось три месяца. Напомним, трое военнослужащих внутренних войск МВД из части 5517 получили приказ спуститься в канализационный колодец, чтобы очистить забившуюся трубу.  В части заверяют, что солдаты служили в роте материально-технического обеспечения, и содержание санитарных узлов было их обязанностью. Как рассказал сегодня на брифинге заместитель командующего РгК «Батыс» Канат БЕЛЯКОВ, следствие предполагает, что троим в колодце было тесно и они сняли противогазы, что стало их роковой ошибкой. Тревогу забил водитель местного водоканала, который приехал, чтобы откачать нечистоты. Двоих солдат - контрактника ЗАЛМУХАНОВА и рядового ТЛЕНА успели откачать, а третьего - рядового АБДУЛЛУ спасти не удалось. Отцу Нурсултана АБДУЛЛЫ  о трагедии сообщил главнокомандующий внутренними войсками Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ. Груз 200 на родину солдата - в село Шиели Кызылординской области - повезет командир части. Его сослуживцы выжили, но пока находятся в реанимации.