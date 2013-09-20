Иллюстративное фото с сайта dp.ric.ua Иллюстративное фото с сайта dp.ric.ua Вечером 19 сентября в Уральске произошло аварийное отключение электричества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу городского акимата. Причиной аварии стал штормовой ветер, сообщает пресс-служба. В результате без света остались жилые массивы посёлка Зачаганск, районы завода "Омега", 1-го и 2-го рабочих посёлков, микрорайоны "Самал", "Самал-1", "Самал-3", "Строитель" и "Северо-Восток", район магазина "Айгуль", жилые массивы Мичуринского сельского округа и микрорайон "Деркул", а также очистные сооружения г. Уральск. Сразу же после произошедшей аварийной ситуации были приняты оперативные меры по их устранению. В 20 часов 35 минут электроснабжение вышеуказанных подстанций и жилых массивов было восстановлено, говорится в сообщении.