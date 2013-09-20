Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru Тринадцать лет исправительной колонии строгого режима  получила жительница Актобе за убийство хозяйки дома, в котором снимала комнату. Приговор был вынесен специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Преступление произошло в июне 2011 года. Конфликт начался из-за того, что во время совместного застолья нетрезвая владелица квартиры стала словесно оскорблять мать своей постоялицы. Последняя, которая также находилась под воздействием алкоголя, схватила кухонный нож и дважды ударила в спину свою обидчицу. От удара нож сломался, клинок отделился от рукоятки. Тогда женщина взяла другой нож и нанесла им не менее пяти ударов по разным частям тела жертвы. От полученных ранений она скончалась.