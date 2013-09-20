Иллюстративное фото с сайта engels-me.ru Иллюстративное фото с сайта engels-me.ru За последние две недели в Аксае покончили с собой двое мужчин, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 9 сентября на балконе одной из квартир 10-го микрорайона повесился 22-летний парень. В предсмертной записке оставленной им на кухне было написано: «Я тебя люблю. Прощай навсегда». А 16 сентября  в 200 метрах от Аксая в лесополосе был найден повешенным мужчина  1971 года рождения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что это был суицид.

 