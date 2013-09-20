Фото yk-news.kz Фото yk-news.kz Атырауский НПЗ станет первым в Казахстане производить высокооктановый бензин АИ-98. Об этом заявил генеральный директор предприятия Кайрат Уразбаев, передает «Казинформ». Производство высокооктанового топлива стало возможным после капитального ремонта завода, который недавно завершился. В данный момент предприятие выходит на плановые объемы выпуска продукции. После ремонта на Атырауском НПЗ будут каждые сутки производить 2 тыс. тонн бензина и 5 тыс. тонн дизельного топлива. Объем переработанной нефти до конца года составит 1,5 млн тонн. Как недавно сообщали Авто@Mail.Ru, казахстанским автомобилистам грозит дефицит нефтепродуктов. Причина дефицита в задержке начала переработки казахстанской нефти в Китае, благодаря которой в правительстве собирались покрыть нехватку, связанную с реконструкцией на отечественных НПЗ. Источник: auto.mail.ru