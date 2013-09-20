Универсальные полицейские в Казахстане будут меньше уделять внимания автомобилям. Об этом заявил председатель комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха в интервью газете «Время». Как сказал новый начальник всех казахстанских «универсальных полицейских», главной их задачей станет охрана правопорядка, в то время как за дорогами будут в большей степени следить камеры. Жезлы у полицейских также будут, но использовать их станут редко: в случаях аварии, непогоды или других чрезвычайных происшествий. В каждом экипаже «универсальной полиции» будет 2-3 сотрудника. Работать они будут в специально оборудованных автомобилях. Окраска авто останется прежней, но на них появится надпись «Жол-патрулдік полициясы» и герб ОВД. Также изменится и форма охранников правопорядка. «Универсальные полицейские» могут сменить привычные фуражки на бейсболки, и получить нашивные погоны. Также МВД совместно с Казахстанским монетным двором разрабатывает дизайн нового нагрудного знака, который будет содержать индивидуальный код полицейского. Чтобы стать универсалами, полицейским придется пройти месячный курс обучения, а также закончить автошколу и получить водительские права. Такие курсы начали читать в сентябре нынешнего года. Как недавно сообщали Авто@Mail.Ru, дорожная полиция постановлением правительства была объединена с административной полицией.