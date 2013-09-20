Казахстанская компания Allur Auto рассказала о своих успехах за прошедший месяц. Лучше всего среди ассортимента компании расходились автомобили марок SsangYong (387 авто) и ЗАЗ (361 авто). Как отмечают в Allur Auto, корейские внедорожники особой популярностью пользовались в Алматы. Наиболее продаваемыми моделями стали SsangYong Kyron (162 ед.) и SsangYong New Actyon (130 ед.). Среди продукции Запорожского автомобильного завода хитом остается ZAZ Chance казахстанской сборки, который приобрели в количестве 279 штук. Также растут продажи Mitsubishi (119 штук). Незначительное падение продемонстрировал бренд Suzuki. Напомним, в декабре нынешнего года Allur Group обещали показать первый казахстанский автомобиль SsangYong Nomad. Ожидается, что это будет внедорожник со своим собственным уникальным дизайном и высокой степенью казахстанской локализации.