Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Футуристический жилой фургон, управляемый посредством смартфона, поражает полетом дизайнерской мысли его автора – инженера из Баварии Кнауса Табберта Двухосный обитаемый трейлер Caravisio стал центральным и наиболее обсуждаемым экспонатом проходящей сейчас выставки «2013 Caravan Salon» в немецком Дюссельдорфе.
Он привлек внимание как потенциальной клиентуры, так и отраслевых специалистов, расценивших Caravisio как предвестника новой генерации кемперов, которые станут больше, тяжелее и комфортнее существующих ныне.
Длина прицепа составляет 8 метров, ширина – 2,34. Общая высота – 2,6 метра, при высоте потолка внутри 1,95 м. Оборудованный всем необходимым для комфортабельного времяпровождения – панорамным остеклением, климатической установкой, душевой, кухней, модульной мебелью, проекционным LED-телевизором, раскладной задней террасой, этот дом на колёсах также имеет автономный электрогенератор и собственную систему водоснабжения.
Среди прочих технических особенностей Caravisio можно упомянуть исключительно высокую степень автоматизации внутреннего оборудования, гидропневматическую подвеску для плавного хода, а также возможность управления практически всеми системами посредством смартфона.
Источник: auto.lafa.kz