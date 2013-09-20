Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz За 7 месяцев 2013 года в РК из Узбекистана ввезено 10 309 единиц автотранспорта на сумму 62,8 млн. долларов США. Этой информацией поделился на своей личной страничке в твиттере вице-министр финансов Республики Казахстан Руслан Даленов. Учитывая производственную линейку узбекского автопрома, можно предположить, что основная масса приобретенных казахстанцами легковых авто пришлась на Daewoo Nexia. Источник: auto.lafa.kz