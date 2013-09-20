США закрыли воздушное пространство для самолета президента Венесуэлы
Фото: Leo Ramirez / AFP США отказались пропустить в свое воздушное пространство самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким заявлением, сообщает Agence France-Presse, в четверг, 19 сентября, выступил глава венесуэльского МИД Элиас Хауа. Через воздушное пространство США, заявил глава МИД, самолет президента Венесуэлы должен был пролететь на пути в Китай, куда Николас Мадуро планирует прибыть с официальным визитом в пятницу, 20 сентября. Отказ США пропустить лайнер с Мадуро на борту в свое воздушное пространство над Атлантикой глава МИД Венесуэлы назвал «оскорблением». «Никто не может отказать в доступе в воздушное пространство самолету, на котором летит выполняющий международный официальный визит президент, — заявил Хауа. — Для таких действий нет никаких оснований». Глава МИД подчеркнул, что несмотря на отказ США пропустить самолет Мадуро визит президента Венесуэлы в Китай состоится в запланированные сроки. В настоящий момент, сообщил Хауа, ведется разработка альтернативных маршрутов полета. Официальных комментариев со стороны США по поводу ситуации с самолетом Мадуро пока не поступало. Двусторонние отношения США и Венесуэлы испортились после прихода к власти в 1999 году Уго Чавеса. Предшественник Мадуро на посту президента Венесуэлы неоднократно обвинял США в подготовке покушений на него. С 2010 года и по настоящее время в Каракасе отсутствует посол США, а в Вашингтоне, соответственно, посол Венесуэлы. Мадуро, весной 2013 года сменивший умершего от рака Чавеса на посту президента, также неоднократно выступал с резкой критикой Соединенных Штатов. Источник: lenta.ru