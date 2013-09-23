Иллюстративное фото с сайта vologda-portal.ru Иллюстративное фото с сайта vologda-portal.ru В этом году с участием детей произошло 98 ДТП, из них 8 детей погибли. По сравнению с прошлым годом количество ДТП увеличилось, в прошлом году было зарегистрировано 52 ДТП, в которых погибли 11 детей, сообщил врач-травматолог Атырауской областной детской больницы Болат ЕСНАЗАРОВ. По его словам, основной причиной смерти детей старше трех лет - травмы и несчастные случаи. В основном большинство детского травматизма приходится на детей в возрасте 10 - 14 лет. Несчастные случаи и травмы происходят у 40% детей дошкольного возраста и 60% школьников. За текущий период к нам в больницу поступили и осмотрены 301 ребенок, из них 65 госпитализированы с серьезными травмами. Травмы у детей в ряде случаев заканчиваются инвалидностью, констатировал Болат ЕСНАЗАРОВ. По данным дорожной полиции с начала года произошло 322 ДТП, в которых скончались 74 человека.  