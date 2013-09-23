3В субботу 2 пациентов перевели  в палату в  отделение пульмонологии, рассказал заведующий отделением реанимации Виктор ШИРЯЕВ. Сейчас состояние рядового Берика ТЛЕНА и старшего сержанта ЗАЛМУХАНОВА стабильное, они идут на поправку. Выписка в ближайшее время не планируется. Напомним, рядовой Берик ТЛЕН и старший сержант ЗАЛМУХАНОВ попали в больницу из военной части 5517. Предполагается, что они отравились парами ядовитого газа. ЧП произошло, когда военнослужащие проводили профилактические работы в канализационном колодце для подготовки к осенне-зимнему периоду. Их сослуживца из Кызылординской области Нурсултана АБДУЛЛУ спасти не удалось.