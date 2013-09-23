mgorod.kz-217Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника УВД г. Уральска. Трагедия произошла сегодня, 23 сентября, в 14.30. На улице Фрунзе в районе ресторана «Алматы» подрядная организация «Альтаир» проводила замену канализационных труб. 49-летний рабочий Тулеген САЛИХОВ спустился в траншею, чтобы измерить глубину. В этот момент его засыпало грунтом. От полученных травм рабочий скончался на месте. - По факту возбуждено уголовное дело по ст.152 ч. 2 УК РК – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказал начальник УВД г. Уральска Манарбек ГАБДУЛЛИН. – Тело было извлечено и отправлено на экспертизу для установления причин смерти. Также мы сообщили о несчастном случае в департамент охраны труда, который будет проводить спецрасследование, чтобы установить связан ли несчастный случай с производством. Напомним, это уже не первый несчастный случай, произошедший в ТОО «Альтаир» в этом году. В июле этого года погиб рабочий, его придавило стрелой крана. Тогда дело закончилось примирением сторон.